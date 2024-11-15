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Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступят с номерами

Шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию состоится на «ЦСКА Арене» в Москве.
Источник: Спортс"

Ледовое шоу «Евгения Медведева. 25 лет».

Москва.

Начало — 19:00 по московскому времени.

Первое отделение.

1. Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин.

2. Алексей Ягудин.

3. Евгения Медведева.

4. Артем Федорченко.

5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

6. Евгения Медведева.

7. Александра Игнатова (Трусова).

8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

9. Дмитрий Алиев.

10. Евгения Медведева.

Второе отделение.

11. Евгения Медведева, Елена Радионова, Анна Погорилая.

12. Елизавета Туктамышева.

13. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

14. Евгения Медведева.

15. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

16. Михаил Коляда.

17. Евгения Медведева, Александр Энберт.

18. Макар Игнатов.

19. Александра Игнатова (Трусова).

20. Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

21. Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов.

22. Виктория Синицина — Никита Кацалапов.