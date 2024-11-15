Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступят с номерами

Шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию состоится на «ЦСКА Арене» в Москве.