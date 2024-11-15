Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступят с номерами

Ледовое шоу «Евгения Медведева. 25 лет».
Москва.
Начало — 19:00 по московскому времени.
Первое отделение.
1. Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин.
2. Алексей Ягудин.
3. Евгения Медведева.
4. Артем Федорченко.
5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
6. Евгения Медведева.
7. Александра Игнатова (Трусова).
8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
9. Дмитрий Алиев.
10. Евгения Медведева.
Второе отделение.
11. Евгения Медведева, Елена Радионова, Анна Погорилая.
12. Елизавета Туктамышева.
13. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
14. Евгения Медведева.
15. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
16. Михаил Коляда.
17. Евгения Медведева, Александр Энберт.
18. Макар Игнатов.
19. Александра Игнатова (Трусова).
20. Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
21. Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов.
22. Виктория Синицина — Никита Кацалапов.