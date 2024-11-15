Бывший ученик Тутберидзе приехал в Финляндию и запустил парад падений. Устояли только японцы

Международная серия Гран-при подходит к концу, пятый этап принимает Финляндия. Зрители уже привыкли к высокому уровню мужского одиночного катания — сложные элементы, интересные программы и эксперименты. К сожалению, в первый день Finlandia Trophy спортсмены показали слабые результаты.
Итальянец Даниэль Грассль ярко вернулся после допингового скандала и выиграл медаль этапа в Японии. Но короткая программа на этом турнире получилась неидеально. Фигурист начал прокат с неплохого четверного риттбергера, а после упал на тройном лутце и потерял каскад. С тройным акселем он справился, но не смог качественно закончить прокат.
Даниэль показывает интересное катание, необычные линии и решения под классический «Ноктюрн» Шопена. После жесткого падения он немного потерялся, из-за чего надбавки на непрыжковых элементах были минимальные. Грассль получил только 77,91 балла и занял промежуточное 6-е место.
В тройку сильнейших попал Кевин Аймоз. У француза очень яркая постановка, с большим количеством растанцовок и фишек. Он чисто исполнил два самых сложных элемента в программе — каскад четверной тулуп-тройной тулуп и тройной аксель. Его сильно подвел сольный лутц, фигурист раскрылся в воздухе после первого оборота и неудачно приземлился на колени. Так он потерял элемент и получил штраф за падение.
Сильно спасло катание Кевина и его непрыжковые элементы, за которые он получил максимальные уровни сложности и высокие надбавки. Аймоз набрал за прокат 85,13 балла.
На 2-м месте остановился японец Кадзуки Томоно. Ему бывает сложно выбиться в лидеры из-за нестабильности, поэтому его редко можно увидеть на главных стартах сезона. Одиночник чисто исполнил все прыжковые элементы: каскад четверной тулуп-двойной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
Программа у Кадзуки очень яркая, в быстром темпе, что подходит спортсмену. Он легко выполняет все хореографические задумки, а также один из немногих, кто получил за дорожку шагов четвертый уровень сложности. У Томоно нет серьезной поддержки со стороны судей, поэтому за такой прокат он получил 90,78 балла. На это сильно повлияли надбавки, которые были на уровне фигуристов из первой разминки.
Ожидаемо лидирует Юма Кагияма, который является одним из лидеров мировой мужской одиночки. Он без проблем откатал свою короткую программу с четверным сальховом, каскадом четверной тулуп-тройной тулуп и тройном акселем. Были небольшие заминки во второй половине, где стояли вращения и дорожка шагов. Юма все сделал на максимальные уровни, но иногда присутствовала грязь, из-за чего он потерял в надбавках. Из-за этого ему не удалось улучшить свой лучший результат в сезоне — прокат Кагиямы оценили в 103,97 балла.
Очевидно, Юма еще будет усложняться к главным стартам, так как он владеет и старшими четверными. На данном этапе у него нет серьезных конкурентов, так как многие ошибались и создали огромный разрыв. С контентом японца его будет невозможно обойти.
Алена Волкова
Гран-при Финляндии. Мужчины. Произвольная программа
- Юма Кагияма (Япония) — 103,97
- Кадзуки Томоно (Япония) — 90,78
- Кевин Аймоз (Франция) — 85,13
- Сота Ямомото (Япония) — 82,43
- Лукас Бричги (Швейцария) — 80,44.