Бывший ученик Тутберидзе приехал в Финляндию и запустил парад падений. Устояли только японцы

Программа у Кадзуки очень яркая, в быстром темпе, что подходит спортсмену. Он легко выполняет все хореографические задумки, а также один из немногих, кто получил за дорожку шагов четвертый уровень сложности. У Томоно нет серьезной поддержки со стороны судей, поэтому за такой прокат он получил 90,78 балла. На это сильно повлияли надбавки, которые были на уровне фигуристов из первой разминки.