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Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»

15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве проходит ледовое шоу двукратной чемпионки мира Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.

«У Жени невероятный стержень внутри. У нее такая сила внутри… я людей с силой больше, чем у Евгении, не встречал. У нее невероятная харизма. Она умеет собираться в нужный момент — что на шоу, что на соревнованиях. Я ее за это очень ценю и всегда ей восхищался», — сказал хореограф-постановщик Артем Федорченко.