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Анна Погорилая: «В турнире шоу-программ хотелось бы поучаствовать. Я сейчас работаю над концепцией»

Погорилая — бронзовый призер ЧМ-2016. Сегодня она выступила на ледовом шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в Москве.

"Мы встретились девять лет назад — все выросли настолько, что у меня уже двое детей! Я в это не верю. Очень приятно вернуться на лед спустя полтора года.

Самое яркое воспоминание с Женей Медведевой? Наш пьедестал на чемпионате мира, когда включили музыку и она подхватила движение, начала танцевать… Женечка очень выросла в моих глазах, я тоже повзрослела, мы прошли вместе долгий путь. Будем продолжать в шоу«, — цитирует Погорилую “Спорт-Экспресс”.

"Сегодня первый раз, когда катаю после родов на публике.

Вообще, меня приглашают в шоу, но пока я в раздумьях, потому что маленький ребенок, я не могу долго отстраняться. Хотелось бы, конечно, выступать, есть такое желание.

В турнире шоу-программ хотелось бы поучаствовать. Сначала нужно разработать концепцию. Я над ней сейчас работаю", — приводит слова Погорилой Sport24.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 22 марта 2025 года в Санкт-Петербурге.