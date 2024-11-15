Вау: гений Тутберидзе разгромно проиграл. Плющенко может быть доволен

На этапе юниорского Гран-при в Москве по итогам коротких программ сразу двое парней серьезно оторвались от преследователей: Арсений Федотов набрал 87,55 балла, три пункта ему уступал Никита Сарновский. А вместе с борьбой за победу зрителей ждала и в разы более непредсказуемая битва за бронзу, ведь в десяти баллах расположились сразу десять человек.
Увы, сегодня в этой битве ошибок наплодили просто все претенденты, в итоге лучшую произвольную после лидеров показал Илья Неретин, который в первый день был аж 12-м. Но хороший прокат в пятницу с единственной сорванным элементом («бабочка» вместо акселя) поднял петербуржца на пятую строчку.
На третьем месте расположился воспитанник школы имени Станислава Жука Михаил Тихонов. Однако сегодняшний прокат москвич вряд ли занесет себе в актив: недокрут на единственном в программе ультра-си (четверной тулуп), крайне неуверенный каскад лутц-дупель-дупель (3−2−2), неясное ребро и недокрут на лутце в каскаде с тулупом. В сумме за две программы Михаил получил 207,78 балла, проиграв в итоге серебряному призеру более тридцати.
Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов сегодня выдал один из худших прокатов в своей недолгой, но уже такой яркой карьере: падения с четверных тулупа и сальхова (с двумя галками), «бабочка» на акселе. Всего 74,11 за технику — так мало Арсений не получал очень давно.
Даже с таким выступлением Федотов с отрывом стал вторым как по произвольной, так и по сумме. Теперь же его ждет серьезная работа над ошибками и накатывание программы до автоматизма: через три недели Арсений примет участие в юниорском Кубке Первого канала, где ему предстоит кататься за честь команды. Ну, а сегодняшний день — уже история.
Победу одержал представитель академии Евгения Плющенко Никита Сарновский. Он единственный из всех зашел на четверной лутц, причем обе попытки оказались чистыми. Да и вообще, прокат получился очень даже достойным, из неполучившегося — лишь сольный тулуп, который вместо четверного оказался двойным.
Это золото для Никиты станет хорошей точкой отсчета: некоторое время назад он сильно вырос, из-за чего потерял в стабильности, у него была дикая серия из неудачных стартов, хейтеры вообще предлагали закончить. Но он прошел через все преграды и ворвался в топ нашей юниорской одиночки. Не все же время побеждать Федотову и Лазареву, согласитесь?
Гран-при России среди юниоров, 5-й этап
Произвольная программа.
1. Никита Сарновский — 173,46
2. Арсений Федотов — 150,70
3. Илья Неретин — 140,31
4. Макар Николаев — 139,49
5. Михаил Тихонов — 136,80.
Итоговое положение.
1. Никита Сарновский — 257,79
2. Арсений Федотов — 238,25
3. Михаил Тихонов — 207,78
4. Артемий Маринин — 202,46
5. Илья Неретин — 201,25.