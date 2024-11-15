Вау: гений Тутберидзе разгромно проиграл. Плющенко может быть доволен

Даже с таким выступлением Федотов с отрывом стал вторым как по произвольной, так и по сумме. Теперь же его ждет серьезная работа над ошибками и накатывание программы до автоматизма: через три недели Арсений примет участие в юниорском Кубке Первого канала, где ему предстоит кататься за честь команды. Ну, а сегодняшний день — уже история.