Трусова раскритиковала экс-солистку #2Маши: такого нечеловеческого отношения не видела

Фонограммы не было, у неё нет. Я спрашивала много раз, я очень просила. Я вообще без проблем бы покатала бы вот под фонограмму, но у неё не было, у неё был только минус. А минус — это прям совсем другое. Как вообще выбирали музыку? Мне просто какие предложили, такие и есть. Это не я выбирала, это выбрали организаторы«, — передаёт слова Трусовой корреспондент “Чемпионата” Анастасия Рацкевич.