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Туктамышева о Медведевой: «Женя — прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»

Источник: Спортс"

15 ноября в Москве проходит ледовое шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.

"Женя — прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы, между нами нет неловкости. У нас много воспоминаний, ездили вместе на соревнования и шоу. Каждая наша встреча очень яркая.

Хочется пожелать Жене понять и принять себя, легко добиваться целей, чтобы всегда было вдохновение делать что‑то новое", — сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева, выступавшая в сегодняшнем шоу.