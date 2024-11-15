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Евгения Медведева: «Тутберидзе — главный человек в моей карьере, главный тренер»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о тренере Этери Тутберидзе.

Источник: Спортс"

15 ноября в Москве прошло ледовое шоу Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.

"Вы серьезно думаете, что мы Этери Георгиевну не звали [на шоу]? Конечно же, звали. По определенным, видимо, причинам личным не смогла присутствовать.

Этери Георгиевна — это главный человек, который в принципе меня сюда довел. До того, что вот [проводится] шоу Евгении Медведевой «25 лет». Главный человек в моей карьере, главный тренер.

Поэтому странный вопрос, [звали на шоу или нет]. Конечно же, звали", — ответила Медведева.