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Евгения Медведева: «Задумка шоу была в том, чтобы вызвать ностальгию. Думаю, все получилось»

15 ноября на «ЦСКА Арене» прошло шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию, приуроченное к ее 25-летию.

— Задумка шоу была в том, чтобы вызвать ностальгию. Особенно когда мы с Леной Радионовой и Аней Погорилой выходили на лед. Думаю, все получилось.

Это те самые соревновательные платья. Платье «Анны Карениной» пришлось восстанавливать, шить новые перчатки. Моя собака, когда была щенком, разгрызла в клочья. Перчатки спасти не удалось, платье собрали по кусочкам.

Довольна тем, как прошло шоу. Со мной работала огромная команда. У меня получилось 10 выходов. Я бы хотела тщательнее подготовиться, но у меня много параллельных проектов. Рассчитывала на адреналин. На подготовку всего шоу потратила около восьми месяцев. На постановку шоу не так много, потому что все ребята — профессионалы своего дела.

— Думали, чего хотите добиться к 25 годам?

— Никогда не думала. Все благодаря людям, которые с большой удачей попались мне в жизни и продолжают помогать, — сказала Медведева.