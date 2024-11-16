Евгения Медведева: «Задумка шоу была в том, чтобы вызвать ностальгию. Думаю, все получилось»

Довольна тем, как прошло шоу. Со мной работала огромная команда. У меня получилось 10 выходов. Я бы хотела тщательнее подготовиться, но у меня много параллельных проектов. Рассчитывала на адреналин. На подготовку всего шоу потратила около восьми месяцев. На постановку шоу не так много, потому что все ребята — профессионалы своего дела.