Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трусова о дружбе с Медведевой: «Близко общались, когда мне было 13 лет. Она меня учила всему, являлась моей наставницей»

"Близко общались, когда мне было 13 лет. Мы жили в Новогорске. Она меня учила всему. Тогда впервые жила одна, без мамы. Она являлась моей наставницей. Трогательные моменты. Ребенок ребенком была.

Источник: Спортс"

Сейчас все общаемся, но у каждого свои дела, встречаемся крайне редко. Делимся новостями. Заменила маму в тот момент? Нет, маму не заменить. Как старшая сестра, как подруга была. Наставница — наиболее подходящее слово", — сказала Трусова.