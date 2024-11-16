Вайцеховская о шоу Медведевой: «Мысль после всех замечательных постановок: Женю бы сейчас в ее умопомрачительной форме на соревновательный лед»

Триггерило со страшной силой. И олимпийская «Анна Каренина», и «Мемуары гейши» с отчаянным послевкусием в виде мысли: Брайан Орсер на самом деле фактически перезагрузил карьеру Медведевой — научил Женю по-взрослому мыслить и, главное, не бояться думать о том, что жизнь в спорте может быть и через два года, и через три, и через пять. И тут случился ковид, перечеркнувший фактически всё.