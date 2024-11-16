Певица Зайцева: «Заявления Трусовой, что композиция для ее выступления спета один раз, ложные. Не понимаю, о каком “нечеловеческом” отношении идет речь»

Поэтому заявления Александры, что композиция для ее выступления была спета один раз, являются ложными. Информация о том, что она меня просила лично спеть еще раз или запрашивала фонограмму, также является ложной, что могут подтвердить организаторы, которые присутствовали на репетиции и вели диалог с моей командой. «Плюс» был запрошен организаторами за день до шоу, чтобы использовать его в случае, если бы у меня не получилось присутствовать на репетиции.