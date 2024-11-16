Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Садкова: «Когда Загитова надела бежевую шубу на Глейхенгауза, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится»

На этапе Гран-при России в Казани Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз поспорили, что он наденет ее шубу в случае чистого проката Дарьи Садковой.

Источник: Sports

Сегодня Садкова чисто откатала короткую программу на этапе в Москве. Загитова пришла в кисс-энд-край и надела на хореографа свою шубу.

— Конечно, прокат недостаточно чистый из‑за последнего вращения, расслабилась раньше времени. Урок, что не нужно расслабляться. По прыжкам довольна своей работой. Идет работа, нет предела совершенству. Будем работать дальше.

— Во время разминки объявили, что Алина Загитова поспорила с Даниилом Глейхенгаузом: если ты катаешь чисто, то он наденет шубу Алины. Слышала это?

— Я слышала об этом, но не думала, что это произойдет сегодня. Думала, что речь идет о предыдущих соревнованиях. Когда Алина (Загитова) надела бежевую шубу на Даниила Марковича, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится.

— Может, в следующий раз еще поспорить на что‑то?

— Во время проката не думала о споре, была в своих мыслях. Посмотрим, может, Даниил Маркович согласится на еще один спор с Алиной.

— Будут ли сюрпризы в контенте в произвольной программе?

— Ничего нового не планируем, все увидите завтра. Надеемся на чистый прокат, — сказала Садкова.