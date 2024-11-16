Дарья Садкова: «Когда Загитова надела бежевую шубу на Глейхенгауза, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится»

— Я слышала об этом, но не думала, что это произойдет сегодня. Думала, что речь идет о предыдущих соревнованиях. Когда Алина (Загитова) надела бежевую шубу на Даниила Марковича, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится.