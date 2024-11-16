Фигурист Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Евгений Семененко занимает первое место после короткой программы в соревнованиях одиночников на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.
Семененко набрал 106,74 балла. Второе место занимает бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк (105,31 балла), третьим идет Григорий Федоров (100,14).
Семененко 21 год, он тренируется под руководством Алексея Мишина. Спортсмен является двукратным чемпионом России (2023, 2024), победителем командного чемпионата мира (2021), чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).
Произвольную программу мужчины представят 17 ноября.