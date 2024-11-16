Медведева о своем шоу: «Мы с командой готовились не один месяц, и результат оправдал все ожидания. Думаю, вы почувствовали атмосферу праздника и любви»

Я хочу сказать отдельное спасибо всем артистам, которые вчера вживую выступали со сцены во время прокатов фигуристов. Всем фигуристам, которые для меня не просто коллеги по цеху, а настоящие друзья. Думаю, что вы почувствовали атмосферу праздника и любви вчера на шоу, как чувствовала ее я.