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Агент Медведевой: «По задумке хореографа выход Трусовой на лед должен был состояться с середины песни. Это не был саботаж со стороны спортсменки»

Об этом сообщил агент Евгении Медведевой Леван Матуа.
Источник: Спортс"

Накануне Трусова выступала на шоу, посвященном 25-летию Медведевой. Один из номеров фигуристка исполняла под песню Diamonds в живом исполнении Марии Зайцевой, но во время первого куплета отсутствовала на льду.

"По задумке хореографа шоу Никиты Михайлова выход на лед фигуристки Александры Трусовой должен был состояться с середины песни во время выступления Марии Зайцевой.

Это не был саботаж со стороны спортсменки, как люди могли подумать. Такое часто происходит, что фигурист вступает в номер не сразу. Море примеров. Номер изначально был так поставлен. И на репетициях все так же отрабатывалось", — заявил Матуа.

Трусова о подготовке номера под вокал Зайцевой: «Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения. Певица отказалась петь больше одного раза, мне было страшно выходить на лед».

Певица Зайцева: «Заявления Трусовой, что композиция для ее выступления спета один раз, ложные. Не понимаю, о каком “нечеловеческом” отношении идет речь».