Агент Медведевой: «Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Александра привыкла к каждому номеру готовиться с особым подходом»

"Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Марии вовремя не подсказали, что Саша выступает с середины номера. На репетиции Мария пела на сцене, репетировала и не должна была следить за льдом. И пела она потрясающе. Зайцева обладает одним из лучших голосов в стране. Поэтому мы ее и пригласили. А Александра выдающаяся фигуристка, которую Женя уважает, и у них прекрасные отношения.