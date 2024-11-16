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Фигуристы Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве

На втором месте идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный, на третьем — Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

Степанова и Букин набрали 85,67 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,08 балла), третьими стали Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).

Степановой 29 лет, Букину — 31 год. Они являются трехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине спортсмены заняли шестое место.

Этап Гран-при в Москве завершится 17 ноября.