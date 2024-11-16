Фигуристы Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.
Степанова и Букин набрали 85,67 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,08 балла), третьими стали Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).
Степановой 29 лет, Букину — 31 год. Они являются трехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине спортсмены заняли шестое место.
Этап Гран-при в Москве завершится 17 ноября.