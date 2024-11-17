«Первая тройка — это нечто!» Тарасова оценила прокаты мужчин на 4-м этапе ГП России

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«Короткая программа у мужчин была очень зрелищной! Что не прокат, то сюрприз. Все мужчины катались максимально хорошо, по крайне мере так выглядела первая шестёрка. Первая тройка была просто нечто! Прыгали очень хорошо! А самое главное, что все они музыку слышали во время прокатов», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.
Короткую программу четвёртого этапа Гран-при России выиграл Евгений Семененко, набрав 106,74 баллов. Второе место у Марка Кондратюка с 105,31 баллами, а тройку лучших замкнул Григорий Фёдоров, который получил от судей 100,14 баллов.