Глейхенгауз ответил, нервничают ли фигуристы из-за ситуации с международными стартами

Вы сами видите и Аделия говорит, что от прокатов к Казани столько работала, не всё получилось, как она хотела. Сейчас поработала, ещё лучше стало, следующий этап — чемпионат России. Пока идёт такой процесс и соревнования есть, не могу сказать, что какие-то мысли настолько глобальные есть и они мешают тренировочному процессу, — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.