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Глейхенгауз: «Мы только приветствуем “покорячиться подольше”, чтобы Аделия каталась как минимум еще пять лет»

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал слова Аделии Петросян о перспективах допуска россиян на ближайшую Олимпиаду.

Источник: Sport24

Ранее фигуристка заявила, что надеется на допуск на Игры-2026, но, наверное, «придется корячиться подольше».

«Мы только приветствуем “покорячиться подольше”, чтобы Аделия каталась как минимум еще пять лет. У нас план всегда на игру вдолгую, а дальше от спортсмена зависит. Не знаю, как в голове у спортсменов, но мы все равно готовимся от соревнования к соревнованию. Нет такого, что мы в данную секунду думаем об Олимпиаде. Аделия говорит сама — от прокатов до проката», — передает слова Глейхенгауза корреспондент Sport24 Константин Лесик.