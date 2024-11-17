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Семененко выиграл соревнования среди мужчин на этапе Гран-при в Москве

Фигурист Семененко победил в мужских соревнованиях на этапе Гран-при в Москве.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Евгений Семененко одержал победу в мужских соревнованиях на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Семененко набрал 194,86 балла за произвольную программу и 301,60 балла по сумме двух прокатов. Второе место занял Григорий Федоров (301,04). Третий результат показал Марк Кондратюк (289,11). Семененко одержал первую победу в текущем сезоне серии Гран-при России. На первом этапе в Магнитогорске он занял третье место.

Ранее тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил РИА Новости, что Даниил Самсонов, шедший после короткой программы четвертым, снялся с турнира из-за травмы ноги.

Гран-при в Москве завершится произвольным прокатом танцевальных пар.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.