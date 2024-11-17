Главная фигуристка России дала огня после разгромной победы: честные слова об Олимпиаде и отсутствии конкуренции

Сильнейшая фигуристка России Аделия Петросян одержала вторую подряд уверенную победу на Гран-при России. Фигуристка чисто исполнила три элемента ультра-си на две программы — два тройных акселя и четверной тулуп в каскаде с двойным. Единственная ошибка — падение с сольного четверного тулупа. Но за счет остальных элементов Петросян взяла золото с огромным отрывом.
После выхода со льда фигуристка довольно откровенно пообщалась с журналистами и высказалась о кокуренции, предстоящей Олимпиаде и даже неудачной фотографии на аккредитации Гран-при.
— Как настроение? — спрашиваем у Петросян.
— Настроение радостное, больше позитива, чем было в Казани. Волновалась в Москве больше, а сейчас проходит спокойствие, приятные ощущения, эмоции. Пока все хорошо.
— Сложнее выходить на произвольную программу, когда ведешь 1 балл у соперницы или 15?
— Один. Я сейчас стараюсь сделать акцент на чистом исполнении произвольной программы, поэтому тройной аксель в короткой прыгаю, чтобы меньше думать о месте, чтобы не было нервных эмоций перед произвольной и я была спокойнее.
— Очень тепло встречала публика. Твоя фотография на аккредитации, на баннерах.
— Зря вы сказали про эту фотографию. Ужас, просто ужас (смеется). Именно на аккредитации фотография с «Майкла Джексона» — ужас.
— Что с ней не так?
— Позиция не та. Лицо там — у меня такого, кажется, даже нет.
— Вас обычно не предупреждают, что будут размещать фото на аккредитации?
— Конечно, нет. Не предупреждают. Даниил Маркович [Глейхенгауз] сказал, что человек, который выбирал фотографию, ненавидит фигурное катание (смеется).
— Ты здесь — главная звезда турнира. Добавляет ли это волнения или поддержка гонит вперед?
— Когда как. Сегодня немного успокоили овации, поддержка, я увидела несколько знакомых лиц на трибуне — маму и девочек из моей фан-группы. Это было до 6-минутной разминки. Я успокоилась. Это дало силы сделать больше прыжков, я носилась из угла в угол. Может, кстати, помогло сделать два более чистых прыжка четверных.
— Ты выигрываешь седьмой турнир подряд. Не надоело?
— Хочется конкуренции, чтобы одно место было в огне. Наверное, чистые прокаты идут от конкуренции, когда знаешь, что сделал ошибку и в пролете уже. А так слабинка из-за этого, возможно, у меня происходит. Конкуренция для меня важна.
— На тренировках чисто катаешь произвольную?
— Чистых прокатов намного больше, чем в том сезоне. Я готова катать чисто. На тренировках все хорошо. У нас есть там жеребьевка, я катала шестой, фактически перед выступлением здесь. Я откатала чисто.
— Ты знала, что у тебя седьмая победа подряд?
— Знала, что с финала Гран-при. Я не считала, сколько их было.
— Если не хватает конкуренции, как приходится себя мотивировать?
— Это что-то внутри. Я люблю сама с собой соревноваться, ставить цели и приходить к результату. Во мне есть такие качества. Внутри я — боец.
— У тебя есть цель набрать по итогам соревнований 270, 275, 280 баллов?
— Я не ставлю. Может быть, когда выйдем на международную арену, там у меня может появиться такая цель. Я знаю, что нас там будут несколько иначе оценивать, готова к этому. Будем ставить цели, когда нас допустят.
— Есть какое-то предвкушение, что допустят? Все же Олимпиада через два года уже.
— Конечно, надежда всегда имеет, но мне кажется… Придется корячиться подольше. Ну, значит, такая судьба. Кто знает, что там будет.
После этого интервью журналисты спросили тренера спортсменки Даниила Глейхенгауза о словах спортсменки.
«Мы только приветствуем “покорячиться подольше”, чтобы Аделия каталась как минимум еще пять лет. У нас план всегда на игру вдолгую, а дальше от спортсмена зависит. Не знаю, как в голове у спортсменов, но мы все равно готовимся от соревнования к соревнованию. Нет такого, что мы в данную секунду думаем об Олимпиаде. Аделия говорит сама — от прокатов до проката», — заявил специалист.
Константин Лесик