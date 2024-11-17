Главная фигуристка России дала огня после разгромной победы: честные слова об Олимпиаде и отсутствии конкуренции

— Когда как. Сегодня немного успокоили овации, поддержка, я увидела несколько знакомых лиц на трибуне — маму и девочек из моей фан-группы. Это было до 6-минутной разминки. Я успокоилась. Это дало силы сделать больше прыжков, я носилась из угла в угол. Может, кстати, помогло сделать два более чистых прыжка четверных.