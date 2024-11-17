Российские танцы на льду вернулись на год назад. Арбитры снова ставят огромные баллы за слабые прокаты

Ирина Хавронина и Девид Нарижный остались на 2-м месте. Они также показали не лучшее свое выступление. Многие элементы были выполнены очень неуверенно, хотя в ритмическом не допускали таких видимых ошибок. Ирина немного выпала с оси перед дорожкой на одной ноге, но это не сильно повлияло на оценки. Твизлы же были не четкими со стороны Девида — видно, как он балансировал с пятки на зубец, чтобы удержать равновесие.