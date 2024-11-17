Российские танцы на льду вернулись на год назад. Арбитры снова ставят огромные баллы за слабые прокаты

В Москве завершился 4-й этап Гран-при России. Закрыли турнир танцоры. Этот вид сейчас один из самых представительных, но интрига, которая намечалась месяцем ранее, полностью исчезла из-за судей. На турнире в столице все будто вернулись в начало прошлого сезона, когда всем ставили огромные оценки за средние выступления.
Бронзу неожиданно выиграли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. После первого дня соревнований спортсмены были только на 8-м месте из-за падения партнерши. Произвольным танцем они всегда спасали свое положение, но в этот раз им еще помогли арбитры.
Выступление в столице нельзя назвать лучшим в сезоне, во второй половине были неточности, но хуже всего фигуристы прошли комбинацию поддержек. Елизавета еле собралась, не могла точно принять позицию, чем очень мешала Дарио. Судьи же пропустили откровенную грязь, поставили максимальные уровни и шикарные надбавки. Слайд был выполнен неточно, фигуристка будто потеряла равновесие, но ее быстро спас партнер. Прокат Пасечник/Чиризано оценили очень хорошо — 119,78 балла и 189,39 в сумме. Для первого совместного сезона это баснословные цифры.
Ирина Хавронина и Девид Нарижный остались на 2-м месте. Они также показали не лучшее свое выступление. Многие элементы были выполнены очень неуверенно, хотя в ритмическом не допускали таких видимых ошибок. Ирина немного выпала с оси перед дорожкой на одной ноге, но это не сильно повлияло на оценки. Твизлы же были не четкими со стороны Девида — видно, как он балансировал с пятки на зубец, чтобы удержать равновесие.
Весь танец прошел в таком напряжении, связки будто совсем потерялись, а фигуристы настраивались только на элементы. Эта постанова рассчитана на очень расслабленное катание, спокойное, но это выступление наоборот показало нервозность и волнение. Даже так Харонина/Нарижный получили неплохие оценки — 123,02 балла и 206,10 в сумме. При адекватном оценивании можно было бы сказать, что они сами отдали золото.
Выиграли свой второй этап Гран-при Александра Степанова и Иван Букин. В Москве произвольный танец получился лучше, чем в Магнитогорске. Над некоторыми элементами поработали, в дорожках появилась приличная скорость, но еще очень много надо вычищать.
Твизлы делаются на большом расстоянии, хотя мастерство определяется в том числе через близкие позиции. Поддержки и хореография все еще выглядят слабо и разобщенно, кто-то путается, и вылезает грязь. Хуже всего было после вращения — Александра и Иван тяжело вышли из элемента, а дальше совсем потеряли скорость и ритм. Видно, что вторая половина их очень утомляет, поэтому самая быстрая и мощная часть получается вялой. Судьи также заметили прогресс, поэтому подарили Степановой/Букину огромные баллы. Их оценка за такой прокат составила 128,23, а по сумме — 213,90.
Изменения и прогресс видны, только в случае Александры и Ивана это не ощущается как победа. Лидеры уже в начале сезона могут показывать хорошие и качественные прокаты, а чемпионам России понадобилось два месяца, чтобы чисто откатать лишь половину программы. Но главное, чтобы судьи были довольны…
Алена Волкова