Фигуристка Петросян потеряет миллионы из-за другого ученика Тутберидзе? Главное о фигурной Лиге чемпионов

На первых порах казалось, что у «сивучей» в спортивной составляющей проблем вообще не возникнет: в их команде сразу три чемпиона России разных лет (Аделия Петросян, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин), однозначно новичок года Николай Угожаев и получающие всевозможные комплименты Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Но после короткой программы на этапе в Москве с турнира снялся Даниил Самсонов, оставив свой сквад без нескольких очков, которые в будущем вполне могут решить судьбу главного приза. Теперь в зачет «сивучей» пойдут очки запасного спортсмена, дополнительно об этом объявят после этапа в Санкт-Петербурге.