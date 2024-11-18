Фигуристка Петросян потеряет миллионы из-за другого ученика Тутберидзе? Главное о фигурной Лиге чемпионов

Незадолго до старта отечественной серии Гран-при в нашей фигурке появился еще один турнир — Лига чемпионов. В течение сезона за призы борются шесть команд: «Алтайские аргали», «Амурские тигры», «Байкальские нерпы», «Дальневосточные леопарды», «Забайкальские манулы» и «Тихоокеанские сивучи». Изначально в командах находится по 13 человек (3 одиночника, 2 одиночницы, 1 спортивная пара, 3 танцевальных дуэта), после этапов Гран-при России каждый коллектив покинут показавшие худшие результаты одиночник, одиночница и танцевальный дуэт.
На каждом из первых четырех этапов Гран-при фигуристы тянули жребий и распределялись по коллективам, по умолчанию члены сборной попасть в одну команду не могли. Вот как выглядят сформировавшиеся команды и промежуточные итоги.
На первых порах казалось, что у «сивучей» в спортивной составляющей проблем вообще не возникнет: в их команде сразу три чемпиона России разных лет (Аделия Петросян, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин), однозначно новичок года Николай Угожаев и получающие всевозможные комплименты Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Но после короткой программы на этапе в Москве с турнира снялся Даниил Самсонов, оставив свой сквад без нескольких очков, которые в будущем вполне могут решить судьбу главного приза. Теперь в зачет «сивучей» пойдут очки запасного спортсмена, дополнительно об этом объявят после этапа в Санкт-Петербурге.
В целом, команды получились более-менее равными, у всех есть как супертопы, так и «темные лошадки», способные обойти даже фаворитов, что на турнирах порой и происходит. Отстающими пока идут «Забайкальские манулы», но это только из-за календаря — больше половины команды выступит в ближайшие выходные в «Юбилейном».
Главной интригой фигурной Лиги чемпионов остается челленджевая составляющая:
- 12 челленджей для участников в онлайн-формате (с декабря по март), участие принимает любой член команды;
- 6 вызовов капитанов в онлайн- или оффлайн-формате (также с декабря по март), участие принимает капитан.
12 челленджей для участников в онлайн-формате (с декабря по март), участие принимает любой член команды;6 вызовов капитанов в онлайн- или оффлайн-формате (также с декабря по март), участие принимает капитан.
Возможно, именно челленджы окажутся решающим фактором при определении победителя — напомним, что общий призовой фонд составляет 20 млн рублей. Так что запасаемся попкорном и продолжаем следить.