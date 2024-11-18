Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Петросян потеряет миллионы из-за другого ученика Тутберидзе? Главное о фигурной Лиге чемпионов

Позади четыре этапа.

Источник: Sport24

Незадолго до старта отечественной серии Гран-при в нашей фигурке появился еще один турнир — Лига чемпионов. В течение сезона за призы борются шесть команд: «Алтайские аргали», «Амурские тигры», «Байкальские нерпы», «Дальневосточные леопарды», «Забайкальские манулы» и «Тихоокеанские сивучи». Изначально в командах находится по 13 человек (3 одиночника, 2 одиночницы, 1 спортивная пара, 3 танцевальных дуэта), после этапов Гран-при России каждый коллектив покинут показавшие худшие результаты одиночник, одиночница и танцевальный дуэт.

На каждом из первых четырех этапов Гран-при фигуристы тянули жребий и распределялись по коллективам, по умолчанию члены сборной попасть в одну команду не могли. Вот как выглядят сформировавшиеся команды и промежуточные итоги.

На первых порах казалось, что у «сивучей» в спортивной составляющей проблем вообще не возникнет: в их команде сразу три чемпиона России разных лет (Аделия Петросян, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин), однозначно новичок года Николай Угожаев и получающие всевозможные комплименты Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Но после короткой программы на этапе в Москве с турнира снялся Даниил Самсонов, оставив свой сквад без нескольких очков, которые в будущем вполне могут решить судьбу главного приза. Теперь в зачет «сивучей» пойдут очки запасного спортсмена, дополнительно об этом объявят после этапа в Санкт-Петербурге.

В целом, команды получились более-менее равными, у всех есть как супертопы, так и «темные лошадки», способные обойти даже фаворитов, что на турнирах порой и происходит. Отстающими пока идут «Забайкальские манулы», но это только из-за календаря — больше половины команды выступит в ближайшие выходные в «Юбилейном».

Главной интригой фигурной Лиги чемпионов остается челленджевая составляющая:

  • 12 челленджей для участников в онлайн-формате (с декабря по март), участие принимает любой член команды;
  • 6 вызовов капитанов в онлайн- или оффлайн-формате (также с декабря по март), участие принимает капитан.

12 челленджей для участников в онлайн-формате (с декабря по март), участие принимает любой член команды;6 вызовов капитанов в онлайн- или оффлайн-формате (также с декабря по март), участие принимает капитан.

Возможно, именно челленджы окажутся решающим фактором при определении победителя — напомним, что общий призовой фонд составляет 20 млн рублей. Так что запасаемся попкорном и продолжаем следить.