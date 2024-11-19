Олимпийский чемпион Кацалапов — лучший комментатор фигурки? Его разборы всерьез помогают понять танцы на льду

Получается, Никита Кацалапов — идеальный вариант для трансляций. Он не только хвалит, как многие другие, но и грамотно критикует за очевидные ошибки. Александр Гришин порой помогает своими вопросами, потому что эксперту во время репортажа невозможно уследить за всеми нюансами, тем более Никита не так часто появляется на позиции. Безусловно, хочется чаще его слышать именно во время танцев на льду. Надеемся, что как минимум на чемпионате России его снова можно будет услышать.