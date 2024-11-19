Олимпийский чемпион Кацалапов — лучший комментатор фигурки? Его разборы всерьез помогают понять танцы на льду

Танцы на льду — самый сложный для понимания вид фигурного катания. Это основная проблема для зрителей, здесь нужно очень четко понимать правила, чтобы самостоятельно оценивать выступления фигуристов. Сейчас в России этот вид один из самых представительных — на каждом этапе Гран-при три полноценные разминки, у большинства дуэтов есть персональные поклонники.
Без знания правил можно оценивать постановки, музыкальное сопровождение, костюмы и, пожалуй, физическую форму спортсменов, которая сильно влияет на скорость. Но этого не всегда хватает для полного погружения. Несмотря на такой интерес к танцам у нас, этот вид не получал всей любви от организаторов и «Первого канала». Пока в одиночном и парном для трансляции перевели элементы на русский язык, танцоры оставались с привычными международными обозначениями.
На этапе в Москве все изменилось. Теперь все дорожки и поддержки подписываются в табличке во время проката. Это удобно для аудитории, чтобы понимать разницу в элементах и уровни.
Также в фигурном катании важную роль играет комментаторы. После проката они могут объяснить какие-то ошибки и недочеты, которые не видны массовому зрителю. В танцах предельно важно четко обсуждать технику, чтобы все понимали, как выставляются баллы и определяются места.
На этапах в Магнитогорске и Красноярске вместе с Александром Гришиным были Алексей Тихонов и Максим Траньков. У них большой опыт в комментировании, но все же они рассматривали танцы со стороны парников, постоянно сравнивали именно с этим видом, поэтому часто важные и судьбоносные моменты оставались в тени.
В Москве рассказать о своем виде смог обладатель всех олимпийских наград Никита Кацалапов. Понятно, что сейчас ему сложно срываться в другие города ради Гран-при, так как фигурист занят в «Ледниковом периоде». Несмотря на это, он прокомментировал и ритмический, и произвольный танец на четвертом этапе.
Олимпийский чемпион легко балансирует и за весь турнир проходит по совершенно разным аспектам. У одной пары он заметит интересную серию твизлов и больше расскажет о чертах сложности и уровнях, у другой похвалит ритм и вовлечение в программу. Также нельзя его упрекнуть в желании угодить всем и оценить прокат по верхам. Никита скажет о хорошей постановке и сложных позициях, а после может заметить базовые движения в дорожках, объяснить, на чем строится сложность в этом виде фигурного катания.
Кацалапов прошелся и по лидерам. Например, он похвалил ритмический танец Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, отметил близкие позиции, движения и хореографию. В произвольном были неточности, о которых фигурист упомянул на повторах. Он сказал об ошибке партнерши перед дорожкой на одной ноге и сразу объяснил, почему за это судьи не снижают баллы.
Часто болельщикам не нравится, когда «звездные» комментаторы много говорят о себе, отодвигая на второй план действующих спортсменов. Это не случай Кацалапова. Он решил вспомнить о себе только во время ритмического танца Дарьи Савкиной и Александра Вахнова. Фигуристы выступали под песню, которая запомнилась благодаря постановке Синициной/Кацалапова, и только после вопроса Гришина Никита немного вспомнил свою карьеру:
«Я ребятам сразу от себя закидываю бонусный балл за выбор музыки. Это не просто наша олимпийская программа, а одна из самых любимых программ. Эта музыка мне не надоела, и я с удовольствием встал и посмотрел. Даже немного пританцовывал, вспоминал движения из своей постановки».
Получается, Никита Кацалапов — идеальный вариант для трансляций. Он не только хвалит, как многие другие, но и грамотно критикует за очевидные ошибки. Александр Гришин порой помогает своими вопросами, потому что эксперту во время репортажа невозможно уследить за всеми нюансами, тем более Никита не так часто появляется на позиции. Безусловно, хочется чаще его слышать именно во время танцев на льду. Надеемся, что как минимум на чемпионате России его снова можно будет услышать.
Алена Волкова