Одаренная русская юниорка попалась на допинге. У нее схожие с Валиевой проблемы с сердцем

Тренер Понтелеенко в комментарии для ТАСС уточнил, что у фигуристки есть уже ранее упомянутая проблема с шумами в сердце, из-за которой врачи по сей день не допускают её до тренировок. И якобы именно поэтому Надежда на данный момент не выступает на соревнованиях. Но о допинге здесь не говорится ни слова.