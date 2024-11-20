Чемпионка Тутберидзе жаждет реванша, лучшие в мире фигуристы устроят такое, что не видели в мире!

Медали в парах разделят между собой лишь три дуэта, но зато два из них — непримиримые соперники Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, это будет очень интересно. Увы, гораздо менее интересно в танцах на льду — золото Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину можно выдавать уже сейчас.