Чемпионка Тутберидзе жаждет реванша, лучшие в мире фигуристы устроят такое, что не видели в мире!

Заключительный в этом сезоне отборочный этап российского Гран-при пройдет в Санкт-Петербурге, фигуристов ждет «Юбилейный».
Гран-при по фигурному катанию в Санкт-Петербурге: участники
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков, Семен Соловьев, Михаил Терновский.
Женщины: Cофья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Елизавета Киселева, Софья Муравьева, Валерия Овчинникова, Мария Парамонова, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.
Гран-при по фигурному катанию в Санкт-Петербурге: кто победит
Фаворитами турнира одиночниц являются сразу три неудачницы этапа в Красноярске: и Алина Горбачева, и Софья Акатьева, и Софья Муравьева не смогли добиться в Сибири желаемого результата, допустив минимум по одной грубой ошибке — пришло время порадовать своих фанов чистыми прокатами. У мужчин претендентов на победу традиционно больше, но особняком стоит Владислав Дикиджи, который окончательно восстановился от проблем, мешавших ему на старте сезона.
Медали в парах разделят между собой лишь три дуэта, но зато два из них — непримиримые соперники Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, это будет очень интересно. Увы, гораздо менее интересно в танцах на льду — золото Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину можно выдавать уже сейчас.
Гран-при по фигурному катанию в Санкт-Петербурге: расписание, где смотреть
Фигуристы выступят в субботу и воскресенье. Турнир в полном объеме покажет сайт Первого канала и приложение для Smart TV.