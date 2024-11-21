Российская фигуристка призналась, что ее бил тренер: «Психологически страшно, что все повторится»

Но в моем детстве бывало такое, что могли наорать или подзатыльник дать. У первого тренера однозначно был пряник, меня ими закормили. А вот у второго был сплошной кнут. И били, и щипали. Прыжок не так сделал — получил. Ругались, конечно. Я в такой группе пробыла недолго. Рассказала маме — меня сразу оттуда забрали. После него было очень тяжело переходить к другим. Психологически страшно, что все повторится. Не хотелось жить в такой среде.