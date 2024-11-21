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Российская фигуристка призналась, что ее бил тренер: «Психологически страшно, что все повторится»

Завершившая карьеру 16-летняя фигуристка Ангелина Палагина рассказала, что сталкивалась с жестоким обращением со стороны тренера.

Источник: Sport24

Палагина в сезоне-2023/24 выступала в серии Гран-при России.

"Я занималась с разными тренерами. Например, Алексей Василевский и Юлия Лавренчук правда хорошие тренеры, многому меня научили. И тройные начали хорошо получаться, каскад 3+3 впервые исполнила, попытки тройного акселя были. В итоге позже по ходу карьеры я его на тренировках запрыгала. Не могу подтвердить слухи про их жестокость. Сергей Дмитриевич [Давыдов] — очень классный тренер. Он очень понимающий и… смешной. Максимально располагает к себе, хорошо шутит, в общем. Хочется работать, хоть и тяжело.

Но в моем детстве бывало такое, что могли наорать или подзатыльник дать. У первого тренера однозначно был пряник, меня ими закормили. А вот у второго был сплошной кнут. И били, и щипали. Прыжок не так сделал — получил. Ругались, конечно. Я в такой группе пробыла недолго. Рассказала маме — меня сразу оттуда забрали. После него было очень тяжело переходить к другим. Психологически страшно, что все повторится. Не хотелось жить в такой среде.

С другой стороны, если поставить себя на место тренера — честно, учить без крика детей невозможно, мне кажется. Иногда это объяснимо«, — приводит слова Палагиной “СЭ”.