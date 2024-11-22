Безупречная юниорка Тутберидзе провалилась и впервые за 2 года не в топ-3. Но ее заменила новая звездочка группы

Юниорки разыграли последний комплект медалей на Гран-при-2024/25. Развязка в этом виде вышла, наверное, наиболее неожиданной за все этапы. Уже после коротких программ фигуристки шли друг за другом с минимальным разрывом, при этом фаворитка турнира Маргарита Базылюк тройку закрывала, а не возглавляла, как обычно бывает. Казалось, в произвольной программе все вернется на круги своя, но многочисленные попытки ультра-си внесли любопытные корректировки в итоговые протоколы.
В последней разминке 5 из 6 участниц заявили многооборотные прыжки. Первой штурмовать ультра-си отправилась Кира Моногарова, которая с недавних пор тренируется в «Ангелах Плющенко». Еще в тренерском штабе Этери Тутберидзе фигуристка выезжала триксель и квад-сальхов. Именно на эти прыжки она зашла и в произвольной программе на 6-м этапе Гран-при. Стартовый триксель и сольный сальхов получились в недокрут, во втором случае это привело к падению. Каскад четверной сальхов — двойной тулуп попал в плюсовую зону. Особенностью прыжковой техники спортсменки является то, что она отталкивается в прыжок с довольно короткого разгона, ей хватает просто быстрой крутки. Успешный дебют в новой команде принес Моногаровой 132,30 балла в произвольной, 194,58 балла по сумме и 5-е место.
В сравнении с произвольной программой на предыдущем этапе в Москве не задался прокат у Дианы Мильто. Ученица Светланы Соколовской не единожды доказывала, что владеет квад-сальховом. Тем не менее в Санкт-Петербурге ультра-си был приземлен в степ-аут из-за жесткого недокрута, который судьи оценили аж в две галки снижения базовой стоимости. В остальном фигуристка справилась с элементами, но презентация была чересчур зажатой. К тому же под конец программы стало заметно, как Диана устала, и это помешало исполнить вращения на 4-й уровень. 123,84 балла в произвольной обеспечили только 6-е место на турнире с суммой в 191,62 балла.
Тройку сильнейших фигуристок по итогам коротких программ открыла Маргарита Базылюк. Звездная юниорка из группы Тутберидзе за последние два года собрала целую коллекцию титулов и медалей. Не удивительно, что в сознании болельщиков и специалистов спортсменка считалась фавориткой на победу. Даже про повреждение, которое Базылюк получила всего пару недель назад, все позабыли: вряд ли фигуристка заявила бы несколько ультра-си, если бы что-то все еще беспокоило? Но складывается ощущение, что, на самом деле, Маргарита еще не оправилась от травмы, а отказ от облегчения контента в период восстановления — порыв максималистки.
Как бы там ни было, Базылюк боролась до конца. Стартовый триксель привел к падению за счет недокрута, который судьи в протоколах пропустили. Вместо того, чтобы после грубой ошибки перестроиться на упрощенный вариант программы, действующая чемпионка России среди юниоров зашла на каскад триксель — тройной тулуп, увы, здесь закрыть глаза на недокрут арбитры не смогли. Четверной сальхов получился четко, на уровне, который обычно демонстрирует Маргарита, а вот тулуп, запланированный в каскаде, завершился падением. За последние два года это один из худших прокатов произвольной программы в карьере, притом и по технике, и по второй оценке, которая именно на турнире в Санкт-Петербурге серьезно просела — 132,75 балла. Сумма 203,08 балла не позволила взять даже бронзу.
Бронзовый призер заработала по сумме 204,24 балла, что всего на балл с небольшим больше, чем у Базылюк. Как видите, счет шел на десятые. Реализовала этот медальный шанс Любовь Рубцова. Ученица Евгения Плющенко чисто выехала два трикселя, один из которых в каскаде. Программа под музыку к балету «Великий Гэтсби» пока далека от презентационного совершенства, но фигуристка, безусловно, работает и над эмоциями, и над непрыжковыми элементами. За достойный прокат произвольной Рубцова получила 137,64. Итоговое серебро заключительного этапа Гран-при — настоящий камбэк после вынужденного пропуска сезона из-за проблем со здоровьем.
Софья Дзепка являлась лидером после первого соревновательного дня. Сильная сторона этой фигуристки — музыкальность, хорошее владение коньком и осознанность в презентации. Ученица Екатерины Моисеевой не обладает в арсенале стабилизированными ультра-си, поэтому выполняет стандартный набор из тройных прыжков. Бороться за золото на главных стартах с подобным контентом будет сложно, но все равно Софья сохраняет конкурентоспособность за счет одних из лучших компонентов в юниорской сборной. 138,93 балла — это второй результат в произвольных программах, сумма в 211,26 балла — уверенное серебро.
Алена Принева до сезона 2024/25 тренировалась как раз в одной группе с Дзепкой. В отличие от Софьи, Алена, пусть и отличалась общей нестабильностью, часто заходила на разнообразные ультра-си. С тренерским штабом Тутберидзе, который ныне представляет фигуристка, видимо, было решено сделать ставку на два вида многооборотных прыжков — четверные лутц и тулуп. Лучше меньше, но качественнее, как говорится. И в Санкт-Петербурге Принева, наконец, показала, на что способна. Хотя со стартового лутца упала, на восприятии программы это значительно не сказалось, все остальное — выразительно, чисто, эмоционально. Такая интерпретация «Лунной сонаты» заработала от судей 147,64 балла. 219,02 балла — это победа на заключительном этапе Гран-при.
Подводя итоги первой половины сезона на юниорском уровне, становится очевидно, что даже, казалось бы, незыблемая Базылюк — не робот, а другие фигуристки не готовы мириться с импровизированной очередью в сборной. На главных стартах будет жарко!
Александра Милюкова
Юниорский Гран-при России. Санкт-Петербург. 6-й этап
Девушки. Произвольная программа
- Алена Принева — 147,64
- София Дзепка — 138,93
- Любовь Рубцова — 137,64
- Маргарита Базылюк — 132,75
- Кира Моногарова — 132,30
- Алиса Юрова — 127,96
- Диана Мильто — 123,84.
Девушки. Итоговое положение
- Алена Принева — 219,02
- София Дзепка — 211,26
- Любовь Рубцова — 204,24
- Маргарита Базылюк — 203,08
- Кира Моногарова — 194,58
- Диана Мильто — 191,62
- Алиса Юрова — 187,94.