Безупречная юниорка Тутберидзе провалилась и впервые за 2 года не в топ-3. Но ее заменила новая звездочка группы

Как бы там ни было, Базылюк боролась до конца. Стартовый триксель привел к падению за счет недокрута, который судьи в протоколах пропустили. Вместо того, чтобы после грубой ошибки перестроиться на упрощенный вариант программы, действующая чемпионка России среди юниоров зашла на каскад триксель — тройной тулуп, увы, здесь закрыть глаза на недокрут арбитры не смогли. Четверной сальхов получился четко, на уровне, который обычно демонстрирует Маргарита, а вот тулуп, запланированный в каскаде, завершился падением. За последние два года это один из худших прокатов произвольной программы в карьере, притом и по технике, и по второй оценке, которая именно на турнире в Санкт-Петербурге серьезно просела — 132,75 балла. Сумма 203,08 балла не позволила взять даже бронзу.