Ирина Роднина: «Медведева, Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона и все»

— На Кубке России по фигурному катанию что-то понравилось, что-то — нет. Понравилось, что мужчины подтянулись в своих соревнованиях. Они стали более конкуренты и более мотивированы. Я видела кусочек одного этапа, так что не могу более конкретный вывод делать. Не все видят, как проходят этапы Гран-при.
— Кажется, что в женском одиночном катании стало меньше ярких лиц. Раньше Загитова конкурировала с Медведевой, Валиева с Щербаковой и Трусовой, а сейчас такого нет.
— К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева (хотя она в меньшей степени), что Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона и все.
Если у нас вся пресса пишет про это, если у нас перестали показывать танцы и пары, а все фигурное катание свелось к женскому одиночному… Плохая реклама — тоже реклама и действует на мозги, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.