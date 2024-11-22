Ирина Роднина: «Медведева, Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона и все»

— На Кубке России по фигурному катанию что-то понравилось, что-то — нет. Понравилось, что мужчины подтянулись в своих соревнованиях. Они стали более конкуренты и более мотивированы. Я видела кусочек одного этапа, так что не могу более конкретный вывод делать. Не все видят, как проходят этапы Гран-при.