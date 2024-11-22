Роднина назвала Загитову, Медведеву и Щербакову «факирами на час»

«К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева — хотя она в меньшей степени, — что Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона — и все. Если у нас вся пресса пишет про это, если у нас перестали показывать танцы и пары, а все фигурное катание свелось к женскому одиночному… Плохая реклама — тоже реклама и действует на мозги», — сказала Роднина порталу Sport24.