«Этих русских» стерли в Польше: фигуристы пострадали за музыку о России

Словом, «русскость» песни не подлежит никакому сомнению и, несмотря на некоторые «но», все же широкого негативного подтекста в себе не содержит. Тем удивительнее было узнать, что французский дуэт Лопарева/Бриссо взяли ее для своего ритм-танца этого сезона. Потому что, с одной стороны, она идеально ложится под тематику сезона — в ней есть место и так называемому социальному танцу, и ритмам 50−70-х годов прошлого века. Кроме того, несмотря на очевидную хитовость, назвать Rasputin и Boney M в принципе заезженными в фигурном катании точно нельзя. Каким-то удивительным образом простая, драйвовая и в то же время танцевальная музыка этой группы в основной массе своей обходила фигуристов стороной.