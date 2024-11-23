«Этих русских» стерли в Польше: фигуристы пострадали за музыку о России

Очередной скандал на тему «отмены России» разразился на турнире в Польше. РИА Новости Спорт рассказывает, как русская фигуристка, родившаяся в Москве, была вынуждена убрать упоминание о своем происхождении и заменить его на нейтральное.
Those Russians
Французский танцевальный дуэт Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо отказались от фразы об «этих русских» из песни Boney M на турнире в Варшаве.
Песня Rasputin — один из гимнов эпохи диско. Она была особенно популярна в России на стыке 90-х и нулевых годов, а в момент выхода (конец 70-х) лидировала в чартах Германии, Австрии и даже искушенной музыкальными изысками Великобритании. Авторы песни — немецкая группа Boney M — до сих пор остаются звездами разнообразных ретроконцертов на территории России.
Трек рассказывает об истории возвышения при дворе последнего императора России Николая II старца Григория Распутина. По рассказам современников, он имел огромное влияние на ряд представителей политических элит того времени, а также на царицу Александру — супругу императора. Недовольство этим обстоятельством и окружавшие Распутина слухи о его чародейских способностях стали причиной заговора с целью его устранения.
Специалисты отмечали, что текст песни достаточно точно передает происходившие события. При этом авторы обыграли сплетни, приписывавшие Распутину развратный образ жизни и даже роман с царицей Александрой, сделав Григория эдаким героем-любовником, хотя никаких достоверных сведений, подтверждавших данные показания, представлено так и не было.
Несмотря на это, британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре, специализирующийся на истории России и СССР, назвал Rasputin «прекрасным введением в политику русского монаршего двора начала XX века», а музыкальный критик Дональд Гуариско описывал трек как «дань уважения легендарной русской исторической фигуре».
Словом, «русскость» песни не подлежит никакому сомнению и, несмотря на некоторые «но», все же широкого негативного подтекста в себе не содержит. Тем удивительнее было узнать, что французский дуэт Лопарева/Бриссо взяли ее для своего ритм-танца этого сезона. Потому что, с одной стороны, она идеально ложится под тематику сезона — в ней есть место и так называемому социальному танцу, и ритмам 50−70-х годов прошлого века. Кроме того, несмотря на очевидную хитовость, назвать Rasputin и Boney M в принципе заезженными в фигурном катании точно нельзя. Каким-то удивительным образом простая, драйвовая и в то же время танцевальная музыка этой группы в основной массе своей обходила фигуристов стороной.
С другой, неприкрытый «русский» подтекст имел все шансы стать камнем преткновения на международной арене. Более того — завершают свою программу фигуристы под фразу с шутливым подтекстом Oh, those Russians! («Ох уж эти русские!»), как бы делая еще один, финальный акцент на том, чего, казалось бы, сейчас во всем «цивилизованном мире» принято стесняться.
Почему это случилось именно в Польше?
Лопарева стала француженкой не так давно. До сезона-2018/19 уроженка нашей столицы представляла Россию и тренировалась в группе Екатерины Рублевой и Ивана Шефера в Сокольниках. Так что, думается, для нее данный трек своего рода часть культурного кода, как и для большинства россиян на стыке XX и XXI веков.
С этой программой Лопарева и Бриссо откатали два этапа международного Гран-при, выиграв один из них и взяв бронзу на втором — то есть вопросов к экстравагантной постановке у судей не возникло, хотя казалось бы.
Харизматичный дуэт с рыжеволосой, коротко стриженной партнершей уже не первый год выделяется на фоне перенасыщенного талантом танцевального мира как минимум за счет экстерьера, а как максимум — за счет скатанности и качественных постановок, от которых буквально веет французскостью. Удивительное дело — идеальное попадание в национальный колорит случилось в том числе и благодаря Евгении, прожившей всю свою сознательную жизнь в России.
Когда фигуристы приехали на турнир категории B в Варшаву, обнаружилось удивительное. В столице Польши фраза Oh, those Russians! пропала, и вместо нее французы заканчивали выступление под Oh, those dancers! («Ох уж эти танцоры!»).
На данный момент спортсмены никак не прокомментировали решение изменить финальную фразу. При этом, по информации РИА Новости, категоричных требований от Международного союза конькобежцев (ISU) об изменении трека не поступало. Также не было негативных отзывов и по итогам серии Гран-при — самой успешной в карьере Евгении и Жоффре.
С высокой вероятностью мы говорим о некоей предосторожности от французской сборной. Причем касается она именно турнира в Польше. По данным РИА Новости, фигуристы не планируют отказываться от песни и менять программу, и более того — на остальных стартах сезона планируется использовать изначальную версию с Oh, those Russians! в завершающей части.
«Наша» француженка все равно будет среди фаворитов
При этом, конечно, сложно отделаться от мысли, что определенные предубеждения в некоторых странах мира относительно России все-таки сохраняются. Это, впрочем, не новость — и тем не менее сталкиваться с подобным неприятно. Радует одно — подобная ситуация сохраняется далеко не везде, а значит, блеклые надежды на светлое будущее еще остаются.
И все же культура отмены в искусстве — синдром крайне опасный. И в этом отношении не стоит питать иллюзий и в отношении нас с вами, ведь в некотором смысле это присуще и россиянам. Даже в фигурном катании у нас уже был аналогичный случай, когда в прошлом сезоне призер чемпионата России был вынужден отказаться от оригинальной версии песни немецкой группы Rammstein — Sonne и заменить ее на кавер от российского исполнителя Radio Tapok. Ситуации роднит и то, что в обоих случаях причина для подобного была не очень конкретной и явно не носила ультимативный характер. И все-таки с общественным напором пришлось соглашаться.
Сейчас в нашем фигурном катании началась эра русскоязычной музыки. Ее все чаще можно встретить в программах спортсменов разных возрастов, и это действительно здорово. Наша культура богата и разнообразна, и ее стоит продвигать, особенно в столь непростое время. Об этом же, кстати, рассказывала другая песня все того же Rammstein под названием Amerika, где лирический герой прямым текстом говорит о минусах бездумной глобализации (This is not a love song, I don’t sing my mother tongue — «Это не песня о любви, ведь я не пою на своем родном языке»).
При этом хотелось бы, чтобы подобные преобразования проходили сугубо естественным путем и не были следствием каких-либо нажимов и рекомендаций. Причем во всем мире. И тогда, когда все нынешние события завершатся, мы сможем, наконец, снова сосуществовать вместе — как в спорте, так и вне его.
И есть ощущение, что эта программа еще принесет Лопаревой/Бриссо медали — если не на чемпионате мира, то как минимум на европейском первенстве, где Евгения и Жоффре определенно будут одними из фаворитов наряду с итальянцами Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, британцами Лайлой Фир/Льюисом Гибсоном и испанцами Оливией Смарт/Тимом Диком.
Автор: Влад Жуков