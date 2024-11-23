«Какой позор!» Муравьева расплакалась после короткой программы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Фигуристка Софья Муравьева в слезах назвала позором свой прокат в короткой программе на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Она допустила ошибку при исполнении каскада тройной лутц — тройной тулуп во второй части программы и расположилась на четвертой строчке, набрав 68,78 балла.
«Я не знаю, что можно сделать, я не знаю. Позор, какой позор. Ну сколько можно на это смотреть, по десять раз катаю на тренировках», — сказала 18-летняя фигуристка в комнате ожидания.
«Не понимаю, что произошло. На тренировках катаю программы по много раз практически без ошибок. Тройной аксель сегодня не планировала, но не ожидала, что будет ошибка на каскаде. Волнение? Даже не знаю, что сказать. В Красноярске перед короткой программой волновалась, перед произвольной — нет. Сейчас немного волновалась, а результат тот же», — добавила она в разговоре журналистами.