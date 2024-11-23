«Какой позор!» Муравьева расплакалась после короткой программы

«Не понимаю, что произошло. На тренировках катаю программы по много раз практически без ошибок. Тройной аксель сегодня не планировала, но не ожидала, что будет ошибка на каскаде. Волнение? Даже не знаю, что сказать. В Красноярске перед короткой программой волновалась, перед произвольной — нет. Сейчас немного волновалась, а результат тот же», — добавила она в разговоре журналистами.