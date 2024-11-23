Дикиджи выиграл короткую программу на Гран-при в Санкт-Петербурге

Дикиджи занимает первое место с результатом 102,22 балла.
Вторым идет Глеб Лутфуллин (93,41), а замыкает тройку лучших Дмитрий Алиев (92,91).
Петр Гуменник (85,44) после короткой программы располагается на седьмой строчке.
Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи лидирует по итогам короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Дикиджи занимает первое место с результатом 102,22 балла.
Вторым идет Глеб Лутфуллин (93,41), а замыкает тройку лучших Дмитрий Алиев (92,91).
Петр Гуменник (85,44) после короткой программы располагается на седьмой строчке.