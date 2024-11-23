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Дикиджи выиграл короткую программу на Гран-при в Санкт-Петербурге

Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи лидирует по итогам короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Источник: Sport24

Дикиджи занимает первое место с результатом 102,22 балла.

Вторым идет Глеб Лутфуллин (93,41), а замыкает тройку лучших Дмитрий Алиев (92,91).

Петр Гуменник (85,44) после короткой программы располагается на седьмой строчке.