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Дикиджи — о рекорде сезона: какие баллы поставят, такие поставят. Меня всё устраивает

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал прокат своей короткой программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.com

Спортсмен чисто исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, а также тройной аксель и набрал 102,22 балла. Это текущий рекорд сезона в России.

"Первое ощущение — небольшое расслабление. Можно выдохнуть на сегодня, завтра нужно будет опять напрягаться. Над всем работали после этапа Гран-при в Казани, над хореографией, над прыжками само собой, над вращениями. Усилили количество прокатов, их больше было. Перебить оценки Казани не пытался, для меня основная задача — для себя откатать чисто, а там уже как пойдёт. Какие баллы поставят — такие поставят. Меня всё устраивает.

Цифры важны, понятное дело, чем больше баллов — тем лучше. Очень приятна была поддержка зрителей. Раньше немного напрягало, очень сильно был в себе сконцентрирован. Сейчас приятно то, что так поддерживают, классно. Приятно становится на душе, спасибо моим болельщикам. Посматриваю иногда за прокатами других ребят. Ребята сильные, все сильные. Конкуренция сейчас невероятная. Но что делать — стремиться, совершенствоваться. Всё выше и выше«, — передаёт слова Дикиджи корреспондент “Чемпионата” Анастасия Матросова.

Дикиджи занимает промежуточное первое место. Следом за ним идут Глеб Лутфуллин, у которого 93,41 балла за выступление, и Дмитрий Алиев, который набрал 92,91 балла за прокат.