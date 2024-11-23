Дикиджи — о рекорде сезона: какие баллы поставят, такие поставят. Меня всё устраивает

"Первое ощущение — небольшое расслабление. Можно выдохнуть на сегодня, завтра нужно будет опять напрягаться. Над всем работали после этапа Гран-при в Казани, над хореографией, над прыжками само собой, над вращениями. Усилили количество прокатов, их больше было. Перебить оценки Казани не пытался, для меня основная задача — для себя откатать чисто, а там уже как пойдёт. Какие баллы поставят — такие поставят. Меня всё устраивает.