Муж Трусовой напомнил Плющенко: парни устроили битву на Гран-при в Питере

После короткой программы на этапе «Невский лед» лидирует Владислав Дикиджи, пробивший гроссмейстерскую отметку в 100 баллов. Вслед за ним в протоколе расположились Глеб Лутфуллин и Дмитрий Алиев.
На каждом этапе Гран-при России в нынешнем сезоне в центре внимания соревнования мужчин, которые демонстрируют сложнейший контент и высочайший уровень конкуренции. Не стал исключением и заключительный, проходящий в Санкт-Петербурге. В сильнейшей разминке на лед вышли шесть местных фигуристов. И пусть в этом году Андрей Мозалев уехал в Москву к Этери Тутберидзе, а Макар Игнатов — в Подмосковье к Евгению Плющенко, в Питере их все равно считают своими. И у Андрея, и у Макара осталось огромное количество поклонников.
Начинал выступление в сильнейшей разминке Владислав Дикиджи, открытие прошлого сезона. Ученик Олега Татаурова пропустил из-за болезни контрольные прокаты и впервые продемонстрировал питерской публике поставленную Егором Мурашовым программу на музыку Natural Blues.
Начав с безупречного четверного лутца, Дикиджи столь же уверенно выполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп и тройной аксель, получив заслуженные 102,22 балла. «Готовясь к этапу в родном городе, на тренировках старался больше катать программу целиком, — рассказал Владислав журналистам в смешанной зоне. — Работал не только над прыжками, но и над хореографией».
Планка с самого начала была поднята очень высоко. Выступавший вторым серебряный призер чемпионата Европы-2020 Дмитрий Алиев показал себя настоящим бойцом. Когда в каскаде ему не удался четверной тулуп, он сумел перестроиться на ходу и к тройному прицепить еще один тройной.
«Хоть какие-то баллы получил! — прокомментировал свое выступление ученик Евгения Рукавицына. — Конкуренция на каждом этапе сейчас высочайшая, но она меня только подстегивает. Хотя чувствую себя уже не только опытным, но и старым. Старше 25 лет сегодня в России нет фигуристов. Год назад вообще думал взять паузу, но сейчас настроен “тряхнуть стариной”».
По набранным баллам Алиев третий, но он стал безоговорочным победителем по количеству плюшевых игрушек, которыми засыпали арену его фанаты. Пришлось выпускать даже дополнительные силы юных фигуристов для сбора.
Глядя на нового Игнатова, за которым мы наблюдаем в нынешнем сезоне, ловишь себя на мысли: по стилю катания он уже напоминает своего тренера. Только таким акселем, которым славился Евгений Плющенко, пока похвастаться не может. Судьи на этом элементе усмотрели недокрут в четверть оборота. Падение с четверного риттбергера было видно всем. Такой прокат сразу же отбросил Игнатова в слабейшую разминку в произвольной программе. Ведь среди выступавших на «разогреве сильнейших» по два чистых четверных прыжка исполнили и Семен Соловьев, и Михаил Терновский, и Александр Мельников.
В очередной раз нужно выделить Даниила Глейхенгауза. Блестящую программу он поставил для своего нового ученика Мозалева. Тренерский штаб Тутберидзе решил, что в короткой программе рисковать не стоит. Экс-питерец заявил всего один четверной. Зато исполнил его чисто, как и два других элемента, включая «женский» каскад тройной лутц — тройной тулуп. С учетом упрощенного контента Мозалев расположился перед произвольной программой на четвертой позиции.
Для Глеба Лутфуллина «Юбилейный», где проходят соревнования, родной каток. Здесь базируется школа «Звездный лед», где он тренируется у Алексея Мишина. Юные фигуристы пришли поддержать своего однокашника, и его выход на лед сопровождался детскими криками: «Глеб, ты все можешь!» Ну, все не все, а каскад с четверным тулупом и четверной сальхов исполнить сумел, хотя последний прыжок Глебу и заминусовали. После короткой программы Лутфуллин второй.
С нетерпением ждали выхода на лед Петра Гуменника. Хотя Глейхенгауз и не остался у бортика, чтобы посмотреть одну из лучших своих постановок нынешнего сезона «Дюну». В начале сезона Гуменника беспокоила нога, и, судя по прокату, до конца он не восстановился. Начал с великолепного каскада четверной флип — тройной тулуп, но с двумя другими прыжковыми элементами не справился. И тоже отлетел в слабейшую разминку в произвольной программе. При нынешней системе судейства, конечно, все можно наверстать, но для этого нужно победить нервы и соперников. Ледовое побоище питерских парней в «Юбилейном» продолжится завтра.
Борис Ходоровский