Муж Трусовой напомнил Плющенко: парни устроили битву на Гран-при в Питере

С нетерпением ждали выхода на лед Петра Гуменника. Хотя Глейхенгауз и не остался у бортика, чтобы посмотреть одну из лучших своих постановок нынешнего сезона «Дюну». В начале сезона Гуменника беспокоила нога, и, судя по прокату, до конца он не восстановился. Начал с великолепного каскада четверной флип — тройной тулуп, но с двумя другими прыжковыми элементами не справился. И тоже отлетел в слабейшую разминку в произвольной программе. При нынешней системе судейства, конечно, все можно наверстать, но для этого нужно победить нервы и соперников. Ледовое побоище питерских парней в «Юбилейном» продолжится завтра.