Ягудин и Плющенко удивили после 25 лет вражды. Что случилось?

Весь следующий олимпийский цикл прошел под знаком противостояния Ягудина и Плющенко. Именно тогда и заговорили об их антагонизме. Хотя, все же это была дуэль Мишина и Тарасовой, активно подогреваемая прессой. Страшно подумать, во что она могла бы вылиться, будь в то время так же, как сегодня, развит интернет! Противостояние между двумя сильнейшими фигуристами мира было не на жизнь, а на смерть. И все средства в этой ледовой войне были хороши.