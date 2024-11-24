Ягудин и Плющенко удивили после 25 лет вражды. Что случилось?

Появившиеся в Сети фото мирно беседующих на трибуне и улыбающихся друг другу Алексея Ягудина и Евгения Плющенко произвели впечатление. Ведь поклонники фигурного катания уже много лет считают их непримиримыми врагами. Перед Олимпиадой-2002 в Солт-Лейк-Сити противостояние двух российских фигуристов достигло такого накала, что дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Пхенчхане могла показаться жалким подобием.
Считается, что Алексей и Евгений невзлюбили друг друга еще в детстве, когда начали тренироваться в группе Алексея Мишина. Тогда коренному ленинградцу Ягудину было 13, и его передал Профессору уехавший работать по контракту в Швецию Александр Майоров, а приехавшему из Волгограда, где на месте катка открыли торговые склады, Плющенко — 11. Только в группе Мишина в то время на первых ролях были будущий олимпийский чемпион Лиллехаммера Алексей Урманов, а также Олег Татауров и Руслан Новосельцев. Опытные фигуристы, на которых делалась ставка. От них доставалось обоим юнцам. Как рассказал РИА Новости Урманов, такая «дедовщина» пошла будущим олимпийским чемпионам Солт-Лейк-Сити и Турина только на пользу.
За пределами катка между Ягудиным и Плющенко поначалу были вполне нормальные отношения. Разница в два года, безусловно, сказывалась, и рано повзрослевший Алексей во многих житейских вопросах был наставником для Евгения. В фигурном катании Ягудин первым добился побед сначала на юниорском, а затем на взрослом уровне. Только после того, как из-за мучивших его травм задумался о завершении карьеры Урманов, место лидера группы Мишина становилось вакантным. Ягудин утверждает, что он почувствовал: Профессор делает ставку на более молодого Плющенко.
Понять Мишина можно. В те годы Ягудин, мягко говоря, не был приверженцем дисциплины. Работать с Плющенко в этом плане было гораздо проще. Все устаканилось после Олимпиады-1998 в Нагано. Юный Плющенко на нее просто не отобрался, а Ягудин, отправившийся в Японию в ранге чемпиона Европы, остался за чертой призеров. Когда встал вопрос о том, кого посылать на ЧМ-1998 в Миннеаполис, Мишин стал активно лоббировать кандидатуру Плющенко. Хотя спортивные результаты Ягудина были выше. В итоге после отказа олимпийского чемпиона Ильи Кулика поехали оба, и чемпионом стал Ягудин. Только Алексей, прекрасно почувствовавший настроение тренера, сделал решительный шаг: попросился тренироваться к Татьяне Тарасовой.
Тогдашний руководитель ФФККР Валентин Писеев пытался отговорить фигуриста. Убеждал, что, уйдя от Мишина к Тарасовой, ничего больше Ягудин не выиграет. Все уговоры были бесполезны. Если уж Алексей для себя что-то решил, он это сделает. Только такие люди и становятся чемпионами.
Весь следующий олимпийский цикл прошел под знаком противостояния Ягудина и Плющенко. Именно тогда и заговорили об их антагонизме. Хотя, все же это была дуэль Мишина и Тарасовой, активно подогреваемая прессой. Страшно подумать, во что она могла бы вылиться, будь в то время так же, как сегодня, развит интернет! Противостояние между двумя сильнейшими фигуристами мира было не на жизнь, а на смерть. И все средства в этой ледовой войне были хороши.
Впервые Плющенко обыграл Ягудина на международных соревнованиях на ЧЕ-2000 в Вене. А вот уже на ЧМ того же года в Ницце 17-летний Плющенко не справился с грузом лидерства. Выводы были сделаны, и в следующем сезоне парень выиграл все, что можно. Интересно, что третий номер российской сборной, Александр Абт, работал на команду Мишина. Ему в том же сезоне поставили произвольную программу на ту же музыку, что и Ягудину, ненавязчиво подчеркнув при этом все минусы композиции ученика Тарасовой. Постарался Рафаэль Арутюнян, тренировавший Абта.
Впереди была Олимпиада, и в преддверии главного старта четырехлетия противостояние между Ягудиным и Плющенко достигло пика. Тарасова привлекла к работе «черного мага» Рудольфа Загайнова, который работал не столько на Ягудина, сколько против Плющенко. «Мне было тогда 19, — вспоминал о перипетиях своего первого олимпийского сезона Плющенко. — Многого не понимал. Будь я старше и опытнее, все воспринимал бы по-другому. А тогда мы с Мишиным даже клюнули на разговоры о том, что программа “Жизнь артиста” на музыку из фильма “Мулен Руж” не может принести олимпийское золото. В спешном порядке поставили “Кармен”.
В Солт-Лейк-Сити Загайнов во время исполнения короткой программы Плющенко место у бортика — и Евгений, никогда не ошибавшийся на четверном тулупе, упал. А вот Ягудин безупречно откатал свою короткую, шедевральную «Зиму». Перед произвольной программой по просьбе Мишина «черного мага» отогнали от бортика, но было уже поздно.
Профессор, правда, пытался сделать хорошую мину при плохой игре. На пресс-конференции стал говорить о том, что две верхние ступеньки пьедестала почета заняли его ученики — и нарвался на реплику Ягудина: «Мой тренер — Татьяна Тарасова».
После этого во всеуслышание стали говорить о ненависти, которые испытывают друг к другу Ягудин и Плющенко. Хотя на соревнованиях они не дрались и толченное стекло в коньки друг другу не подсыпали. Да и вообще, их пути надолго разошлись. После победной Олимпиады Ягудин практически сразу же из-за травмы вынужден был завершить карьеру, а Плющенко надолго задержался в большом спорте. Выиграл в Турине, сенсационно уступил Айвену Лайсачеку в Ванкувере и стал первым в истории олимпийским чемпионом в команде в Сочи вместе с партнерами по сборной России.
С новой силой разговоры о ненависти, которые испытывают друг к другу олимпийские чемпионы, начались в эпоху ледовых шоу и ледовых проектов на телевидении. Карьера Ягудина в качестве шоумена сложилась успешно. Он стал звездой ледовой труппы Ильи Авербуха и даже попробовал свои силы в драматическом театре. Востребован Алексей и на ТВ в качестве ведущего спортивных проектов. А вот у Плющенко, который одно время пытался конкурировать с Авербухом на другом телевизионном канале, несмотря на поддержку королевы шоу-бизнеса Яны Рудковской, дела складывались не столь успешно. Зато без отрыва от постановок ледовых спектаклей Плющенко создал свою академию и начал тренерскую карьеру.
Новый виток противостояния, заставивший говорить о непримиримой вражде олимпийских чемпионов, начался после объявления о запуске турнира шоу-программ «Русский вызов». Ягудин дважды его выигрывал, а Плющенко сразу же обозначил свою цену участия в проекте: 10 миллионов рублей.
По ходу они обменялись «любезностями», напоминавшими реплики боксеров-профессионалов перед чемпионскими боями. «Ягудин же кататься не умеет, пусть сидит, комментирует!» — высказался Плющенко. В ответном слове олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити напомнил статистику своих победных противостояний с олимпийским чемпионом Турина и заметил: «Сейчас ты тренер, а тренерам нужно меньше говорить и больше побеждать».
Учитывая, что подобные высказывания мгновенно разлетаются, война между знаменитыми фигуристами могла выйти на новый уровень. Тут уж не с Загитовой и Медведевой, а с Тони Хардинк и Нэнси Карриган можно было бы сравнивать.
Вот только в нынешнем сезоне в «Русском вызове» не смогут принять участие ни Ягудин, ни Плющенко, даже если ему заплатят 20 миллионов. По регламенту, участвовать смогут лишь те фигуристы, которые соревновались на турнирах под эгидой ФФККР или ISU в сезоне-2015/2016 или позднее. Хотя Плющенко и объявил об уходе из большого спорта лишь в 2017-м, после Сочи он нигде не засветился.
Делить чемпионам минувших лет уже нечего. Можно с улыбкой вспомнить былое и обсудить нынешнее поколение. Плющенко совершенно не собирается вытеснять Ягудина с площадок ледовых шоу, а тот, в свою очередь, не планирует тренировать Александру Игнатову. При всем желании столкнуть их лбами сейчас не удастся. Да и нужно ли? Противостояние двух великих российских фигуристов в начале века подняло мировое мужское фигурное катание на новый уровень. А уж что они говорили друг другу в раздевалке питерского спорткомплекса «Юбилейный», будучи юнцами, сегодня даже не стоит вспоминать.
Борис Ходоровский