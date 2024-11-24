Тарасова: Муравьёва стала эмоционально кататься, это отнимает у неё стабильность

«Мне очень нравится Муравьёва. Я была у них на тренировках. Она очень хорошо работает, девушка очень сильная! Преданная фигурному катанию. Муравьёва стала эмоционально кататься, это отнимает стабильность у неё. Она очень хороша. Она катается так, как никто не катается. Софья ни на кого не похожа — это очень важно», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.