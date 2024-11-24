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Тарасова: Муравьёва стала эмоционально кататься, это отнимает у неё стабильность

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала катание вице-чемпионки России Софьи Муравьёвой, тренирующейся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025 в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.com

Спортсменка выступила не очень удачно, упав с каскада, из-за чего заняла лишь четвёртое промежуточное место (68,78).

«Мне очень нравится Муравьёва. Я была у них на тренировках. Она очень хорошо работает, девушка очень сильная! Преданная фигурному катанию. Муравьёва стала эмоционально кататься, это отнимает стабильность у неё. Она очень хороша. Она катается так, как никто не катается. Софья ни на кого не похожа — это очень важно», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Напомним, фигуристка группы Тутберидзе Софья Акатьева стала лидером после короткой программы в соревнованиях женщин-одиночниц на этапе в Санкт-Петербурге. Она получила от судей 75,54 балла.