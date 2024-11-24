Горбачёва с четверным выиграла этап Гран-при России в Санкт-Петербурге, Акатьева — пятая

В сумме за два проката спортсменка получила 234,58 балла. В произвольной программе Алина чисто выполнила элемент ультра-си — четверной сальхов.
Второе место заняла Вероника Яметова, набравшая 213,39 балла. Тройку призёров замкнула Софья Важнова с результатом 208,49 балла. Лидер после короткой программы Софья Акатьева (ученица Этери Тутберидзе) заняла лишь пятое место с результатом 203,67 балла.
Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России.
Женщины, результаты:
- Алина Горбачёва — 234,58 балла.
- Вероника Яметова — 213,39.
- Софья Важнова — 208,49.
- Софья Муравьёва — 205,85.
- Софья Акатьева — 203,67.