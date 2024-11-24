Горбачева хочет выиграть чемпионат России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что ставит перед собой цель одержать победу на чемпионате России, ее разговор с журналистами приводит Telegram-канал Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)..
В воскресенье Горбачева выиграла этап Гран-при России в Санкт-Петербурге. В произвольной программе фигуристка чисто исполнила четверной сальхов.
«Буду очень стараться, чтобы на чемпионате России в Омске результаты еще улучшились. Завтра, думаю, будет выходной, чтобы чуть-чуть выдохнуть, а дальше буду готовиться к чемпионату. План есть у тренеров, я буду стараться следовать ему беспрекословно. Хочу усложнить контент. Конечно, желание (выиграть чемпионат России) у меня есть — буду к этому стремиться, чтобы воплотить это в жизнь», — сказала Горбачева.
«Четверной я готовила, на тренировках катала с ним программу. Правда, после Красноярска я заболела, в понедельник только вышла, много тренировалась, чтобы показать здесь хороший результат. А в пятницу для этого пропустила тренировку, переключилась — погуляли, сходила на массаж, сделала маникюр, отвлеклась. И настроилась на соревнования», — отметила фигуристка.
Чемпионат России пройдет в Омске