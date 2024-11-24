Горбачева хочет выиграть чемпионат России

«Буду очень стараться, чтобы на чемпионате России в Омске результаты еще улучшились. Завтра, думаю, будет выходной, чтобы чуть-чуть выдохнуть, а дальше буду готовиться к чемпионату. План есть у тренеров, я буду стараться следовать ему беспрекословно. Хочу усложнить контент. Конечно, желание (выиграть чемпионат России) у меня есть — буду к этому стремиться, чтобы воплотить это в жизнь», — сказала Горбачева.