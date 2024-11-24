Судьи в русской фигурке переобуваются каждый день. Все катаются на одном уровне, а потом офигевают от оценок

Василиса Кагановская и Максим Некрасов опустились на 2-е место. Фигуристы не допустили серьезных ошибок, поэтому такое судейское решение удивляет. Они показывают шикарную скорость на всех элементах, что создает правильный эффект мастерства. Только, по сути, большую часть работы выполняет партнер, а Василиса подстраивается. Все мощные и ключевые моменты на Максиме, и по поддержкам, и по хорео-элементам. Видно, насколько у них разное катание, но это всеми силами закрывают. В ритмическом танце судьи за такое поставили сумасшедшие GOE, а во второй день будто передумали. Несмотря на это, оценки для дебютантов все равно слишком высокие — 123,46 балла за прокат и 205,74 в сумме.