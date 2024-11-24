Судьи в русской фигурке переобуваются каждый день. Все катаются на одном уровне, а потом офигевают от оценок

В Санкт-Петербурге завершилась серия Гран-при России по фигурному катанию. Последними медали разыграли танцоры. Именно они в первый день соревнований подарили невероятную интригу, которая оказалась лишь очередной махинацией судей.
Анна Щербакова и Егор Гончаров медленно захватывают лидерство среди бывших юниоров, после произвольного танца они занимают 5-е место. На последнем этапе фигуристы показали настоящее мастерство. У них всегда интересные постановки, но были провалы в технике. Сейчас же по ходу сезона они улучшаются, повышают сложность, чтобы получать высокие уровни. Приятно, что эти изменения не влияют на качество программы, Анна и Егор не теряют по скорости и эмоциям. Было пару неточностей по шагам, но они не значительные и на оценки не повлияли. За прокат Щербакова/Гончаров получили 144,62 балла и 191,78 в сумме.
На 4-м месте остались Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. У этих спортсменов было много времени на подготовку к этапу, поэтому танцы стали выглядеть иначе. Произвольный сильно терялся из-за клишированной темы и популярных композиций. Сейчас это попытались исправить новыми сложными положениями, почистили синхронность, чтобы на первом плане оставалась сама постановка и хореография. Образы стали понятными и более выпуклыми, поэтому танец приобрел новые черты. Прокат Леонтьевой/Горелкина оценили в 118,32 балла, а по сумме они набрали 197,71.
Бронзу этапа забрали Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Эти фигуристы показывают настоящее техническое мастерство. Почти все элементы сделаны идеально, особенно стоит отметить открывающую дорожку на одной ноге: все блоки продолжительные, с хорошими ребрами и на высокой скорости. В поддержках все черты сложности соблюдены и придуманы необычные позиции. Только в твизлах они пока расходятся на приличное расстояние, поэтому надбавки не такие высокие. Миронова/Устенко получили шикарные оценки — 120,67 балла за прокат и 201,50 в сумме.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов опустились на 2-е место. Фигуристы не допустили серьезных ошибок, поэтому такое судейское решение удивляет. Они показывают шикарную скорость на всех элементах, что создает правильный эффект мастерства. Только, по сути, большую часть работы выполняет партнер, а Василиса подстраивается. Все мощные и ключевые моменты на Максиме, и по поддержкам, и по хорео-элементам. Видно, насколько у них разное катание, но это всеми силами закрывают. В ритмическом танце судьи за такое поставили сумасшедшие GOE, а во второй день будто передумали. Несмотря на это, оценки для дебютантов все равно слишком высокие — 123,46 балла за прокат и 205,74 в сумме.
Победителями заключительного этапа Гран-при все же стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В произвольный танец спортсмены заходили очень сосредоточенно, из-за чего партнерша снова допустила мелкую ошибку на твизлах. Она неточно зашла на первую секцию, из-за чего пришлось удерживать равновесие, что судьи сразу же отметили понижением уровня. Весь остальной танец прошел без проблем, все шаги и движения четкие и спокойные, без лишних украшений.
Постановка сама по себе больше минималистичная, поэтому требует именно такого исполнения. Зрители смогли увидеть реальные эмоции только после проката: Егор тут же вскинул кулак, а потом разжал его в сторону судейской бригады. Это была настоящая злость. Если вчера судьи просто уничтожили чемпионов России за мелочь, то сегодня… Худайбердиева/Базин получили за прокат 125,98 балла, а в сумме 207,81.
Удивительно получилось, как быстро судьи поменяли свое решение. Прошел всего один день, а компоненты и надбавки у двух лидирующих дуэтов разошлись, они уже не находятся в коридоре одного балла. Зачем надо было искусственно создавать интригу, которая так легко ломается на следующий день. Пора уже журналистам начать реально оценивать дуэты, они точно будет объективнее, чем судьи, которые позорят сами себя.
Алена Волкова