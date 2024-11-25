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Роднина — на вопрос о Загитовой и Медведевой в качестве ведущих: «Многие фигуристки идут в эту сферу. Фигурное катание — один из наиболее медийных видов спорта, так что все логично»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после спортивной карьеры выступали ведущими в различных шоу, в том числе в «Ледниковом периоде».

"Честно говоря, не видела и не слышала ведущую Медведеву, поэтому никакой оценки дать не могу. А то, что многие фигуристки идут в эту сферу, объясняется тем, что фигурное катание — один из наиболее медийных видов спорта. Так что все вполне логично.

Загитову ведущей тоже особо не видела. Она вела «Ледниковый Период», но я не смотрела. Даже если и попадались ее ошибки, то что? Моя работа не контролировать и отслеживать все, что происходит в фигурном катании. Зачем мне реагировать на этих замечательных и талантливых девочек [Загитову и Медведеву], но которые меня совсем не интересуют?" — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.