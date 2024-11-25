Роднина — на вопрос о Загитовой и Медведевой в качестве ведущих: «Многие фигуристки идут в эту сферу. Фигурное катание — один из наиболее медийных видов спорта, так что все логично»

Загитову ведущей тоже особо не видела. Она вела «Ледниковый Период», но я не смотрела. Даже если и попадались ее ошибки, то что? Моя работа не контролировать и отслеживать все, что происходит в фигурном катании. Зачем мне реагировать на этих замечательных и талантливых девочек [Загитову и Медведеву], но которые меня совсем не интересуют?" — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.