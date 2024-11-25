Загитова об Овечкине: «Александр двигает наш спорт вперед. Очень хочется пожелать здоровья, а потом — как можно больше голов! Надеемся, что он побьет рекорд Гретцки»

— Вы слышали о том, что российский капитан «Вашингтона» получил травму? Что вы думаете об этой ситуации?
— Конечно, Александр Овечкин — выдающийся хоккеист и потрясающий человек, который двигает наш спорт вперед. Мне очень хочется пожелать здоровья, чтобы Александр как можно быстрее восстановился после травмы.
А потом — как можно больше заброшенных шайб! Мы все знаем, к чему стремится Овечкин. И очень надеемся, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
39-летний хоккеист занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (868 шайб в 1444 играх в рамках регулярных чемпионатов), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).