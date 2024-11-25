Загитова о СКА: «Желаю как можно больше побед, чтобы команда была как единый кулак! У армейцев во главе с Романом Ротенбергом все получится, думаю»

— Кстати, недавно я смотрела матч СКА — «Торпедо», в котором армейцы из Санкт‑Петербурга одержали победу со счетом 4:1. Я хотела бы пожелать СКА как можно больше побед. Желаю еще большего сплочения команды, чтобы она была как единый кулак!