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Загитова о СКА: «Желаю как можно больше побед, чтобы команда была как единый кулак! У армейцев во главе с Романом Ротенбергом все получится, думаю»

В воскресенье олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проходил в Санкт‑Петербурге.
Источник: Спортс"

— Как вы относитесь к хоккею? Санкт‑Петербург — это город, где не только проходил чемпионат России по плаванию, но и выступает СКА.

— Кстати, недавно я смотрела матч СКА — «Торпедо», в котором армейцы из Санкт‑Петербурга одержали победу со счетом 4:1. Я хотела бы пожелать СКА как можно больше побед. Желаю еще большего сплочения команды, чтобы она была как единый кулак!

Потому что СКА стремится завоевать Кубок Гагарина, ставя перед собой максимальные цели. Там выступают сильные хоккеисты — тот же Евгений Кузнецов, который приехал в КХЛ в этом сезоне из Северной Америки.

Я думаю, что у СКА во главе с Романом Борисовичем Ротенбергом все получится, — сказала Загитова.