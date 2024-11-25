Елизавета Туктамышева: «Ощущения от “Ледника” только положительные. Это суперинтересно, я получаю огромное удовольствие от процесса»

— Все то, что я и думала. Говорили, что будет трудно. Так и есть. Если бы был только «Ледниковый период» — это окей, можешь нагрузку переносить. Единственное — где-то мышцы болят, потому что что-то новое учишь. Но когда у тебя параллельно с этим идут несколько проектов, ты должен кататься, ночью тренироваться, потому что скоро выступление на «Ледниковом периоде» — все параллельно идет… У моего партнера Артура [Сопельника] есть свои проекты. Это, конечно, тяжеловато.