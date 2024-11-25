Стилист Ольга Ким об образах Загитовой для влогов Первого канала: «Много эпатажа и фешен-идей, будто собирались на неделю моды»

В целом неплохой образ, где у нее облегающий лонгслив с открытыми плечами, короткой юбкой на запах и ботинки оксфорд. Для фигуры девушки все классно смотрится. Верхняя часть по цвету мне очень нравится. Но смущает, что очень много оголенности. То есть и короткая юбка, и открытый лонгслив — здесь тоже на грани. Если бы я была стилистом, сделала один акцент на оголенной части. Серые носки и черные ботинки утяжеляют образ. Здесь может подойти светлая или цветная обувь, но не черная", — сказала Ким.