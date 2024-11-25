Стилист Ольга Ким об образах Загитовой для влогов Первого канала: «Много эпатажа и фешен-идей, будто собирались на неделю моды»

"У Алины прекрасная фигура, поэтому мало какой костюм ее может испортить. В каждом образе есть трендовые элементы, поэтому Алина явно это делала не сама, образы собирали стилисты — работа большая. Пытались сделать не консервативный образ ведущей новостей, а акцент на молодежную аудиторию. Костюмы яркие и дерзкие. Есть много эпатажа и фешен-идей, будто собирались на неделю моды.
Леггинсы в ботфортах с неприкрытой паховой зоной и очень короткой шубой вызывают сомнение. Ботфорты — всегда на грани с вульгарностью. В этом образе есть перебор. Я подобрала бы более спокойные сапоги, но не кричащие ботфорты. И этот образ не использовала бы.
В целом неплохой образ, где у нее облегающий лонгслив с открытыми плечами, короткой юбкой на запах и ботинки оксфорд. Для фигуры девушки все классно смотрится. Верхняя часть по цвету мне очень нравится. Но смущает, что очень много оголенности. То есть и короткая юбка, и открытый лонгслив — здесь тоже на грани. Если бы я была стилистом, сделала один акцент на оголенной части. Серые носки и черные ботинки утяжеляют образ. Здесь может подойти светлая или цветная обувь, но не черная", — сказала Ким.
Как Алина Загитова одевается для Первого канала: декольте, мини-юбки и шубы.