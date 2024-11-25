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Алина Загитова: «Одежды и аксессуаров вожу с собой много. Чемодан один, но еле закрывается»

«Собирать образы мне помогает стилист. Одежды и аксессуаров вожу с собой много, чемодан один, но еле закрывается», — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Источник: Спортс"

«Просыпаюсь нормально, часов в 10, все успеваю», — ответила Загитова на вопрос, приходится ли ей рано вставать, чтобы успеть собраться к съемкам.

Как Алина Загитова одевается для Первого канала: декольте, мини-юбки и шубы.