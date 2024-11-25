Юлия Ефимова: «Загитова предложила научить меня кататься на коньках. Но я ответила, что боюсь себе что-то переломать»

— Обсуждали, кто где на море отдыхает и кто каким стилем в море плавает. Я предложила Алине, что научу ее получше плавать. Но когда она предложила меня на коньках научить кататься, то я ответила, что боюсь себе что‑то переломать. Ведь у пловцов очень мягкие голеностопы, — сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.