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Юлия Ефимова: «Загитова предложила научить меня кататься на коньках. Но я ответила, что боюсь себе что-то переломать»

— На чемпионат России по плаванию пришла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Насколько это круто?
Источник: Спортс"

— Мы были с Алиной заочно знакомы, через соцсети — подписаны друг на друга. Естественно, я смотрела ее выступление на Олимпиаде. Болела, знаю о ее победе. Лично мы только в воскресенье пообщались. Это классно, что она пришла на плавание. Это идет на пользу в продвижении нашего вида спорта.

— Как вы отреагировали на то, когда Алина в шутку вам предложила выступить в шоу по фигурному катанию? Дадут вам напарника.

— Нет… Нет! Меня никто не поднимет! Коньки — это не мое. Даже не уговаривайте. Подумать можно о танцах. Да и то будет тяжеловато нам, пловцам, делать что‑то другое, чем по дорожкам в бассейне гонять.

— А о чем вам с Загитовой удалось поболтать?

— Обсуждали, кто где на море отдыхает и кто каким стилем в море плавает. Я предложила Алине, что научу ее получше плавать. Но когда она предложила меня на коньках научить кататься, то я ответила, что боюсь себе что‑то переломать. Ведь у пловцов очень мягкие голеностопы, — сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

Алина Загитова: «Я люблю плавать — конечно же, для поддержания формы. Любимый стиль — “лягушкой”.