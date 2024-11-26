Главное из свежего интервью Трусовой: жизнь с Игнатовым, планы на Олимпиаду, серебро ОИ-2022 — «не медаль»

— Во-первых, мы в одной группе не катались. Во-вторых, Алена пришла позже. Мы катались всегда плюс-минус в одном возрасте, а тут ты приходишь — и там дети, которые не понимают, куда ты едешь, что ты прыгаешь четверные, насколько это сложно и что надо делать в этот момент. Я начинала злиться. Многие рассказывали и рассказывают в интервью, что, когда я заезжала на четверной, они прыгали за борт. Это реально так. Настолько они мешали, что я не могла прыгать четверные. И я в какой-то момент говорила: «Если я еду, вы должны прижаться или уйти куда-то, потому что я не могу прыгать». В этом, наверное, была какая-то звездная болезнь. Я бы могла объяснить спокойнее, а я напористо это говорила. Сейчас, когда я катаюсь, у нас многие, кто был тогда, присутствуют. Они настолько всегда смотрят, что очень отличаются от других. Мне кажется, один мальчик до сих пор меня боится.